Tremor de terra é registrado no interior de São Paulo

Um tremor de terra foi registrado, na manhã desta quarta-feira, nas cidades de Júlio Mesquita e Guaimbê, cerca de 40 km na região de Marília, no interior de São Paulo. O centro de Sismologia da USP (Universidade de São Paulo) registrou uma magnitude de 3,0 na escala Ritcher, sendo considerado pequeno e sem previsão de danos.

O último tremor que aconteceu na região foi em 18 de março, com mais ou menos a mesma magnitude. No entanto, alguns internautas relatam que o tremor desta quarta-feira (15), foi pior do que o primeiro. "Esse foi mais forte", comentou uma usuária.