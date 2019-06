Trensurb aumentará intervalos entre as viagens na noite deste domingo

publicidade

O Trensurb irá aumentar os intervalos entre as viagens, na noite deste domingo, devido a uma realização de manutenção na via. A partir das 19h até o final da operação, às 23h20min, os intervalos entre viagens das composições da Trensurb serão de 25 minutos. Normalmente os intervalos são de 15 minutos.

Na ocasião, os trens circularão – em ambos os sentidos – por via única no trecho que compreende as estações Aeroporto, Anchieta e Niterói.

As atividades de manutenção da via normalmente são realizadas durante a madrugada, fora do horário de operação comercial. Nesse caso, no entanto, como irão necessitar de um tempo de serviço mais longo, terão que começar ainda durante o horário de circulação dos trens.