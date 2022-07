Trote Solidário do Simers recebe homenagem na Câmara de Porto Alegre

publicidade

O Trote Solidário do Núcleo Acadêmico (NAS) do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) recebeu, nesta sexta-feira, o Diploma Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Porto Alegre. A proposta, da vereadora Cláudia Araújo (PSD), homenageou a iniciativa criada em 2008 para combater a violência nos ritos de recepção aos novos universitários, dando lugar para ações de caráter social.

A parlamentar lembrou que desde que vem sendo realizado, o Trote Solidário já garantiu a arrecadação de alimentos para mais de 625 mil pessoas. “As arrecadações são destinadas ao Banco de Alimentos, que busca combater a fome, levando mais alimento, saúde e segurança alimentar às pessoas que precisam”, assinalou Cláudia. Desde de janeiro de 2022, o NAS já arregimentou cerca de 25 toneladas de alimentos em campanhas junto a médicos e estudantes. “É bom para todos. Entidades sociais são beneficiadas e as instituições de ensino incentivam a cidadania solidária e a sociedade ganha pessoas com empatia e preocupados com a coletividade”, destacou a vereadora.

O presidente do Simers, Marcos Rovinski, destacou o trabalho realizado pelo NAS, liderado por Gustavo Wild Pizutti, presente à solenidade, e a parceria com os parceiros Banco de Alimentos, Banco de Livros, Fleming e Instituto do Câncer Infantil. “A expressão ‘união faz a força’ parece clichê. Mas quando vemos a cooperação se tornar realidade, uma frase tão simples faz toda a diferença”, ressaltou o médico.

Segundo ele, é possível mudar vidas se a sociedade estiver de “mãos dadas”. “Temos que praticar essa virtude em cada dia de nossa atuação profissional. E deve começar quando iniciamos nossa trajetória acadêmica”, destacou Rovinski, que criticou os trotes que costumam humilhar os calouros.

No evento, ainda compareceram a representante do Banco de Alimentos, Lucilene Navarro, o secretário municipal de Saúde em exercício, Richard Dias, e os vereadores Ramiro Rosário (PSDB) e Cezar Schirmer (MDB).