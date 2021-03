UBSs têm horários estendidos em Porto Alegre

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre orienta que pacientes com sintomas respiratórios leves busquem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O objetivo da SMS é reduzir a procura pelas unidades de Pronto Atendimento, que tem registrado movimentação intensa. Para viabilizar maior acesso às UBSs, agora a Capital conta com 12 unidades de saúde com horário estendido até as 22h.

As quatro novas unidades somam-se às oito que já funcionavam até este horário. A medida deve vigorar por duas semanas. Desde segunda-feira, as unidades US Moradas da Hípica; US Lomba do Pinheiro; US Moab Caldas e US Assis Brasil passaram a prestar atendimento ao público até 22h. No primeiro dia de horário estendido, o fluxo de atendimentos foi considerado tranquilo,

Na US Moab Caldas, localizada na avenida Moab Caldas, 400, bairro Santa Tereza na zona Sul da cidade, registrou a entrada de pelo menos três pacientes entre 18h e 22h. Enquanto na US Assis Brasil, situada na avenida Assis Brasil, 6615, bairro Sarandi, na zona Norte, a sala de espera ficou vazia no turno da noite.

As unidades de saúde são indicadas para atender pessoas com sintomas respiratórios leves, como dor de garganta, cansaço leve, dor de cabeça e no corpo. O atendimentos de emergência, conforme a SMS, é para casos de falta de ar aguda e cansaço em excesso, diferentes do habitual, acompanhados de febre permanente. Nessas situações, são indicados os prontos atendimentos Bom Jesus, Lomba do Pinheiro e Cruzeiro do Sul e a UPA Moacyr Scliar.

Em caso de necessidade de internação, os pacientes são cadastrados na Central de Leitos do município e aguardam a disponibilidade de leito hospitalar. Quadros mais graves, com necessidade de oxigênio ou ventilação mecânica, são encaminhados para unidades de terapia intensiva (UTI). Outros menos graves são direcionados a leitos de enfermaria.

Na noite de segunda-feira, dos 1.002 leitos de UTI disponíveis em Porto Alegre, 1.171 estavam ocupados e quatro bloqueados. O que representava uma taxa de lotação de 117,33%. Do total de pacientes, 823 tinham diagnóstico positivo da Covid-19 e 53 estavam com suspeita da doença. Além disso, 231 internações nas emergências hospitalares eram de pacientes com o novo coronavírus, que aguardavam pela liberação de leitos de UTI.