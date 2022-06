Ufrgs abre as portas para a comunidade do Rio Grande do Sul

publicidade

Foi um sábado repleto de interação e integração. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), depois de dois anos, realizou mais uma edição presencial do Portas Abertas . Foram 1.440 atividades registradas, com a participação de todas as unidades acadêmicas, e a distribuição de 29.030 ingressos. Entre as diversas “atrações”, o Laboratório de Anatomia foi o que chamou a atenção dos estudantes de Uruguaiana, Natália Vilela, João Garcia, Emilly Ortiz, todos de 17 anos, que chegaram cedo ao Campus da Universidade no Centro da Capital. “ Foi muito legal”, comentou João quer fazer o vestibular de Medicina.

Em Porto Alegre, erapossível ver jovens de diversas cidades se divertindo e já se acostumando com o ambiente acadêmico. Foi o caso de um grupo de estudantes do segundo e terceiro da Escola Estadual de Ensino Médio Deoclécio Ferrugem, da cidade de Glorinha. Acompanhados da professora de Física, Greice Souza, eles conheciam as dependências da Ufrgs. “É importante mostrar pra eles esse espaço público, que poderão ingressar se passarem no vestibular”.

Para o professor do Departamento de Ensino e Currículo, Saul Schirmer que trouxe a filha Maria Luiza, o ambiente criado pelos Portas Abertas é fundamental. “É essencial esse diálogo entre a comunidade acadêmica e sociedade”.

A edição pós pandemia pode ter atraído menos gente este ano mas não tirou a empolgação de quem trabalhava no evento. “Está um com um pouco menos de gente em relação as edições anteriores. Está frio, estamos voltando da pandemia, mesmo assim estamos esperando de 10 a 12 mil pessoas”, comentou o Relações Públicas da entidade e um dos organizadores do evento, Jean Rossato.