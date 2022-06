Unidade móvel não registra filas no 1º dia de vacina contra a gripe ao público em Porto Alegre

publicidade

A vacinação contra a gripe iniciou nesta segunda-feira chuvosa com movimento tranquilo em Porto Alegre. A população compareceu para receber sua dose e, assim, ficar mais protegida. Ao todo, 124 unidades de saúde estão realizando a imunização na Capital, bem como a unidade móvel no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico. De acordo com a Prefeitura, somente na última sexta-feira, 441 pessoas dos grupos prioritários tomaram a vacina contra a gripe, apenas no Glênio Peres.

O bancário Luis Eduardo Polese foi cedo até o largo. Morador do Centro Histórico, ele elogiou que a campanha foi bem divulgada. “Fazia três anos que não em imunizava, pois tive alguns problemas. Mas agora busquei me vacinar e tornei a perceber o quanto é importante”, disse. Já o açougueiro Renato do Amaral mora no bairro Mário Quintana e trabalha em uma banca do Mercado Público. “Sempre quando tem imunização, procuro fazer. Mexo com gelo e acho importante me cuidar”, afirmou.

Tamara Oliveira, técnica em enfermagem da Prefeitura, diz que a expectativa é vacinar o maior número possível de pessoas. “Por conta disto, estamos abrindo a imunização em todos estes locais, inclusive no Largo Glênio Peres, que é um local com grande circulação de pessoas”. A vacina oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra os tipos A H1N1, A H3N2 e B. A maioria das pessoas pode recebê-la juntamente à vacina contra a Covid-19, com exceção das crianças, que devem respeitar o intervalo mínimo entre as doses dos dois imunizantes.

Ainda conforme a Prefeitura, pessoas que tiveram Covid-19 precisam aguardar 28 dias a partir do início dos sintomas, ou ainda da coleta do teste para receber a vacina. Mesmo pessoas com condições leves de saúde, como coriza, obstrução nasal ou tosse também podem ser vacinadas. A única exceção é para pessoas com febre, cuja imunização é contraindicada, até que haja a melhora do quadro clínico.