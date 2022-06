Unimed Porto Alegre adquire mais quatro ambulâncias

publicidade

A Unimed Porto Alegre apresentou, nesta sexta-feira, quatro novas ambulâncias para atendimento dos clientes SOS Unimed, que oferece socorro de urgência e emergência com equipes e veículos especializados.

A entrega foi feita no Cais Embarcadero, no Centro da Capital. Com estas quatro novas ambulâncias, a frota passa a contar com 22 veículos. O investimento foi de cerca de R$ 294 mil por ambulância. "Estamos aumentando e revitalizando a frota com carros totalmente equipados, zero km, para atender os clientes e, eventualmente, a população em geral como já o fizemos na pandemia", explica o presidente da Unimed Porto Alegre, Márcio Pizzato.

O SOS Unimed pode ser acionado pelo telefone 0800 707 0007 ou pelo aplicativo e é um produto complementar aos planos de saúde, podendo ser contratado por pessoas que possuam convênio com a própria Unimed ou outras operadoras.