Uruguaiana faz Dia D de Vacinação neste sábado

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Uruguaiana realizará nova edição do Dia D de Vacinação neste sábado. Estão inclusas na etapa as campanhas de Multivacinação, e contra a Covid-19, Influenza e Poliomielite. As aplicações acontecem em todos os postos de saúde da cidade (das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h). No interior do município o atendimento vai acontecer no posto de saúde da Barragem Sanchurí (8h às 11h30min e das 13h às 16h).

Multivacinação

Crianças e adolescentes menores de 15 anos (de zero a 14 anos, 11 meses e 29 dias); Atualização da caderneta de vacinação. Os pais ou responsáveis devem apresentar documento com foto, caderneta de vacinação e cartão do SUS da criança ou adolescente.

Poliomielite

Crianças de um ano até menores de 5 anos (um ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias); Vacinação indiscriminada (dose adicional se for o caso; independentemente da situação vacinal). Os pais ou responsáveis devem apresentar documento com foto, caderneta de vacinação e cartão do SUS da criança ou adolescente.

Covid-19

1ª dose: a partir de três anos de idade;

2ª dose: mediante prazo estipulado no cartão;

3ª dose: a partir de 12 anos com intervalo de quatro meses da dose anterior (2ª dose ou dose única da Janssen);

4ª dose: pessoas com 40 anos ou mais; pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades; trabalhadores da saúde de qualquer idade com intervalo de quatro meses da 3ª dose ou primeiro reforço.



Documentos necessários: caderneta de vacinação somente para menores de 12 anos, Cartão do SUS, documento com foto e comprovante de vacinação das doses anteriores. Comprovante da comorbidade (ou receituário de medicamento contínuo, ou laudo, ou exames) para os que integram o grupo.



Gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto) somente no Posto Central; 2ª dose de adolescentes e crianças com esquema do laboratório Pfizer somente no Posto Central da avenida Presidente Vargas. Influenza – Pessoas a partir de seis meses de idade que não realizaram a aplicação; Documentos: documento com foto e cartão do SUS.



Atenção: menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

