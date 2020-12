UTIs de Porto Alegre voltam a ter mais de 300 infectados com o coronavírus

publicidade

Com 301 casos confirmados, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) de Porto Alegre encerraram a quinta-feira com o maior número de pacientes com a Covid-19 em tratamento desde o dia 21 de setembro. Na ocasião, 306 infectados recebiam cuidados nos hospitais da Capital.

No entanto, o momento anterior era de queda no número de novas infecções na cidade, ao contrário do que ocorre atualmente. No novo boletim, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atualizou para

Além dos positivos confirmados, 38 suspeitos também se tratam nos leitos da cidade. Ainda de acordo com o monitoramento em tempo real da SMS, quatro hospitais operavam com lotação máxima - Moinhos de Vento, Mãe de Deus, Ernesto Dornelles e Independência.

Dos 816 leitos operacionais disponíveis, 18 estão bloqueados e 720 estão ocupados, o que deixa a taxa geral em 90,23%.

Veja Também