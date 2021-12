Vacinação contra a Covid-19 ocorre em três locais de Porto Alegre neste sábado

publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém a vacinação contra a Covid-19 em três pontos neste sábado: Centro de Saúde IAPI, no Passo d’Areia, Unidade de Saúde Tristeza, no bairro Tristeza, das 9h às 15h, e no Loteamento Irmãos Maristas, no Jardim Leopoldina, das 10h às 12h30min. Primeira, segunda e terceira doses podem ser encontradas em todos os locais.

A primeira dose é oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose está disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech até 16 de outubro (oito semanas) e Coronavac/Butantan para vacinados até 13 de novembro (28 dias). Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação.

Já a dose de reforço está disponível para pessoas com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até 11 de julho (cinco meses) e imunossuprimidos com a segunda dose até 13 de novembro (28 dias). Para receber a terceira dose, é preciso apresentar documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses. Imunossuprimidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde.

Aos domingos, vacinação suspensa

Devido à baixa procura, a prefeitura suspendeu, aos domingos, a partir de amanhã, as ações de vacinação. Já durante a semana o número de locais vai ser ampliado, a partir de segunda-feira. O total de unidades com as portas abertas vai passar de 34 para 41 – sendo seis delas com atendimento até às 21h. As unidades Vila Fátima, Ernesto Araújo, Campo Novo, Santa Fé, Quinta Unidade, Santa Tereza e Morro dos Sargentos vão atender a população das 8h às 17h.

Onde se vacinar neste sábado

Centro de Saúde IAPI

Rua Três de Abril, 90 – Passo d’Areia – 9h às 15h

Unidade de Saúde Tristeza

Av. Wenceslau Escobar, 110 – Tristeza – 9h às 15h

Loteamento Irmãos Maristas

Rua Tenente Coronel Waldomiro Eifler, 93 – Jardim Leopoldina – 10h às 12h30min