Vacinados em drive-thrus de Porto Alegre podem tomar a 2ª dose em unidades de saúde

publicidade

A prefeitura de Porto Alegre informou nesta terça-feira que todos que receberam a primeira dose da vacina Coronavac em drive-thrus podem tomar a segunda imunização em qualquer uma das 34 unidades de saúde referência para a imunização. Será preciso apresentar a carteira de identidade, cartão de vacinação registrado por ter recebido a 1ª dose e comprovante de residência da Capital.

Além disso, é preciso considerar o prazo de 21 a 28 dias a partir da primeira dose. Segundo informa a prefeitura, não há necessidade de comparecer antes da abertura dos postos, pois o movimento “está calmo e há vacinas para todos”.

Os endereços das unidades de saúde e quais estão vacinando estão disponíveis no site da prefeitura.

• Confira onde se vacinar

US Camaquã

US São Carlos

US IAPI

US Morro Santana

Clínica da Família Álvaro Difini

US Moab Caldas

US Assis Brasil

US Santa Marta

US Modelo

US Santa Cecília

US Tristeza

US Campo Novo

US Bananeiras

US Vila Ipiranga

US Chácara da Fumaça

US Vila Jardim

US Belém Novo

US Primeiro de Maio

US Glória

US Ruben Berta

US Panorama

US Calábria

US Nonoai

US Guarujá

US Santo Alfredo

US Ernesto Araújo

US Farrapos

US Wenceslau Fontoura

US Vila Fátima

US Quinta Unidade

US Nossa Senhora de Belém

US Divisa

US Passo das Pedras 1

US Ramos

Veja Também