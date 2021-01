Vacinas vindas da Índia estarão prontas para distribuição na tarde de sábado, projeta Fiocruz

publicidade

O governo indiano autorizou a exportação de dois milhões de doses de vacinas prontas, para serem embarcadas em Mumbai, segundo a Fiocruz. Assim, a previsão de chegada das vacinas do país é para a tarde desta sexta-feira, ficando prontas para a distribuição no sábado.

De acordo com as normas regulatórias, as vacinas passam pelo controle de qualidade e segurança, e rotulagem. Esse processo deve ocorrer ao longno da madrugada e manhã de sábado. A logística de distribuição fica sob responsabilidade do Ministério da Saúde.

Conforme a instituição, as vacinas devem chegar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por volta das 17h40min.

O Ministério da Saúde já havia confirmado, nesta quinta-feira, o desembarque das doses vindas da Índia. No entanto, a Secretaria Estadual da Saúde informou que ainda não tinha informações a respeito da quantidade de doses e de quando os imunizantes chegariam ao RS. '