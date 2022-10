Veja fotos das buscas a empresário desaparecido após queda de aeronave em Porto Alegre

publicidade

Seguem nesta terça-feira as buscas pelo empresário Luiz Cláudio Albert Petry, que pilotava uma aeronave que caiu nas águas do Guaíba na noite de segunda. O acidente ocorreu na altura do bairro Ponta Grossa, zona Sul. Uma força tarefa, que conta com helicóptero da FAB, atua nas buscas. Até o momento, destroços da aeronave e um par de botas foram recolhidos. Confira fotos: