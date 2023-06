Veja o que se sabe sobre o submarino desaparecido no Atlântico Norte

publicidade

Grupos de busca e resgate estão percorrendo o Atlântico Norte em busca de um pequeno submersível desaparecido que tinha como objetivo explorar a área onde se encontram os destroços do transatlântico britânico Titanic. Aumentam os temores em relação às cinco pessoas a bordo, pois o submarino tem autonomia de oxigênio de até 96 horas. Confira abaixo o que se sabe até agora:

O que aconteceu?

O veículo, de 6,5 metros de comprimento, iniciou sua imersão no domingo (19) e perdeu contato com a superfície menos de duas horas depois, de acordo com as autoridades.

"Há algum tempo, não conseguimos estabelecer comunicação com um dos nossos veículos de exploração submersível que, atualmente, visita o local do naufrágio do Titanic", disse a empresa responsável pela embarcação, a OceanGate Expeditions, em um comunicado na noite de segunda-feira.

A empresa utiliza um submersível chamado "Titan" para suas imersões até a área do histórico naufrágio, com assentos ao preço de 250.000 dólares cada, de acordo com seu site.

Quem está a bordo?

Um dos passageiros foi identificado como o empresário britânico Hamish Harding, cuja empresa de aviação havia publicado nas redes sociais sobre sua expedição à área.

Harding, um aviador de 58 anos, turista espacial e presidente da associação Action Aviation, publicou em seu Instagram no domingo que estava orgulhoso de se juntar à missão Titanic da OceanGate.

O empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Suleman Dawood também estão a bordo da embarcação. "Por enquanto, perdemos o contato com o submersível e a informação disponível é limitada", afirmou sua família, em um comunicado.

Shahzada Dawood é vice-presidente do conglomerado Engro, com sede em Karachi, que tem investimentos em energia, agricultura, petroquímica e telecomunicações.

Onde a embarcação desapareceu?

Os socorristas buscam em uma área remota do Atlântico Norte, onde estão os destroços do Titanic - afundado em 1912 - a 650 quilômetros da costa de Terra Nova, Canadá, e a cerca de 4.000 metros de profundidade no oceano.

Qual é a última informação sobre o resgate?

A Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que enviou dois aviões para auxiliar nas operações, e as autoridades canadenses enviaram um avião e um navio para a exploração.

O tempo é um fator crítico, já que o submarino tem um máximo de 96 horas de autonomia de oxigênio para as cinco pessoas a bordo. O contra-almirante da Guarda Costeira dos Estados Unidos, John Mauger, disse na segunda-feira a jornalistas em Boston que acredita que ainda há mais de 70 horas disponíveis.

Sem relatos de avistamentos do submersível, ou sinais de comunicação dos exploradores, a equipe de resgate suspendeu os voos de busca durante a noite.

Por que visitar o Titanic?

Considerado o maior navio de passageiros do mundo à sua época, o transatlântico de 46.000 toneladas colidiu com um iceberg e afundou em sua viagem inaugural da Inglaterra para Nova York, em abril de 1912, com 2.224 passageiros e tripulantes a bordo. Mais de 1.500 pessoas morreram, incluindo magnatas e aristocratas.

O desastre ficou conhecido como um exemplo de arrogância, já que o navio havia sido promovido como uma maravilha da era industrial e tido como impossível de afundar. Alguns também viram o acidente como um episódio de discriminação, uma vez que a grande maioria dos passageiros mortos estava na segunda ou terceira classes.

A embarcação naufragada foi localizada em 1985 por uma expedição conjunta de Estados Unidos e França, o que aumentou o fascínio por essa catástrofe. Além de gerar diversos filmes - o último grande sucesso foi em 1997 com as estrelas Kate Winslet e Leonardo DiCaprio -, impulsionou um lucrativo e arriscado turismo submarino.