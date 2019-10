Vendaval provoca queda de árvores e falta de luz em Porto Alegre

publicidade

O vendaval registrado durante a madrugada desta terça-feira provocou a queda de árvores e falta de luz em Porto Alegre. O incidente mais significativo ocorreu na Estrada da Ponta Grossa, na zona Sul da cidade, onde uma planta de grande porte caiu e levou consigo um poste que fica no local. De acordo com a assessoria de imprensa da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), o poste que caiu é um alimentador e por isso 7 mil pontos estão sem energia elétrica. A previsão de retorno é para as 10h.

Com os galhos espalhados nas duas faixas da pista, o tráfego de veículos de passeio e do transporte público ficou prejudicado. Para seguirem viagem, os motoristas precisam contornar a árvore e trafegar por um trecho de estrada de chão. Moradores próximos tiveram de se deslocar para outro ponto para conseguir ingressar nos ônibus e lotações que passam pelo local.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orienta o trânsito no local e informou que há outra árvore caída na rua Frederico Etzberger, no bairro Nonoai. Nos dois locais é aguardada a equipe de manejo arbóreo da Secretaria de Serviços Urbanos.