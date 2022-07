Vereador rebate acusações de importunação sexual feita por estagiária em Porto Alegre

publicidade

Uma estagiária da Câmara de Vereadores de Porto Alegre registrou um boletim de ocorrência (BO), nesta segunda-feira, contra o vereador Leonel Radde por suposta importunação sexual. No BO, que logo começou a circular nas redes sociais, ela relatou que estaria fotografando durante uma sessão no Plenário Otávio Rocha, quando o vereador teria se aproximado por trás e colocado as mãos no seu quadril. Segundo o documento, a vereadora Mari Pimentel teria notado a aproximação, mas não presenciou quando ele a segurou.

Radde se pronunciou na sua conta do Twitter anexando imagem do BO e dizendo que se trata de uma estagiária que conquistou a vaga por indicação de Alexandre Bobadra, que teve seu mandato cassado no último dia 30 de junho. Conforme o BO, ela atua no órgão municipal desde 31 de junho deste ano.

O vereador disse que o registro ocorreu após o seu posicionamento sobre o assassinato do guarda municipal em Foz do Iguaçu, no Paraná. Ele ainda disse que todos serão responsabilizados Cível e Criminalmente e que vai publicar um vídeo “desmascarando a farsa”.