Viaduto dos Açorianos é liberado para trânsito em Porto Alegre

O Viaduto dos Açorianos, na região central de Porto Alegre, foi liberado na manhã desta terça-feira pela prefeitura e pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC). Logo após a retirada dos cones, a movimentação no local se intensificou, já que é o caminho de diversos coletivos e pessoas que tentam acessar a área vindas da zona Sul da Capital.

A liberação do trecho ocorre depois de um ano e quatro meses, com a finalização das obras estruturais, que duraram cerca de oito meses. Conforme a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), os condutores que seguem no sentido Sul-Norte, pela avenida Praia de Belas, podem cruzar a avenida Loureiro da Silva pelo viaduto em direção ao Centro. Já no sentido inverso, veículos que vêm da região central podem seguir pela avenida Borges de Medeiros em direção à zona Sul.

“Com a entrega, retornam ao fluxo original os itinerários do transporte coletivo e o fluxo das alças Leste e Oeste, que terão seu sentido invertido, retornando ao traçado anterior ao serviço de manutenção do viaduto”, destaca o diretor-técnico da EPTC, Flávio Caldasso.

Para a liberação do Viaduto dos Açorianos, foram implantadas 41 placas – incluindo placas aéreas – e realizados 405 metros quadrados de pintura em sinalização viária. Ao todo, a intervenção no Viaduto dos Açorianos custou R$ 1,58 milhão. A empresa DW Engenharia venceu a licitação em janeiro deste ano. Entre as mudanças, a estrutura recebeu a recuperação de pilares e vigas, tratamento da armadura e do concreto, bem como de fissuras e rachaduras, reforço da viga longitudinal central e lajes de transição. Foram substituídos, ainda, os aparelhos de apoio, as juntas de dilatação e os drenos de escoamento de água.