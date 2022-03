Votação unânime decide pela regulamentação do plano de carreira dos servidores do judiciário

publicidade

Após quase 3 horas por votação unânime dos 25 desembargadores que compõem o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, a regulamentação do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos servidores do judiciário gaúcho foi aprovada na noite desta segunda-feira. Muitos servidores fizeram vigília para acompanhar o ato, que ocorreu no plenário do Órgão, na sede do TJRS, na avenida Borges de Medeiros, no bairro Praia de Belas. O desembargador e relator da votação, Antonio Vinicius Amaro da Silveira, classificou o resultado como uma conquista histórica. “O TJRS era o único do Brasil que não tinha uma plano de carreira para os seus servidores”, salientou.

O magistrado, que também votou, ressaltou que a partir de hoje o plano já está implementado. “Foram três meses de elaboração desse documento, que é denso e detalhado”,explicou. Silveira enfatizou que essa mudança permite a avaliação dos servidores para progressão. “Agora a carreira é unificada, não é mais em primeiro, segundo e terceiro graus, e todos podem atender em unidades distintas”, reforçou.

O desembargador avaliou que essa mudança foi em prol da categoria. “Os servidores estão satisfeitos, era um desejo de todas as entidades representativas e teve uma facilitação no trâmite justamente por atender os anseios dos envolvidos nesse processo”, sintetizou.