Vulcão Cumbre Vieja entra em erupção nas Ilhas Canárias

publicidade

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, no arquipélago das Canárias, entrou em erupção neste domingo após dias de intensa vigilância devido à sua atividade sísmica, anunciaram as autoridades locais.

"A erupção começou na área de Cabeza de Vaca, em El Paso", informou o governo local da ilha em sua conta no Twitter, que começou a evacuar as áreas habitadas próximas ao vulcão.

O vulcão expeliu grandes colunas de fumaça, cinzas e lava, de acordo com as primeiras imagens transmitidas ao vivo pela televisão pública espanhola por volta das 16h30min – 11h30min no Brasil.

O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, viajará neste domingo para a ilha de La Palma, anunciou seu gabinete: "Diante da situação gerada na ilha de La Palma, o presidente do Governo adiou a viagem prevista para hoje a Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, e se deslocará nesta mesma tarde às Canárias para acompanhar a evolução dos acontecimentos", informou o serviço de imprensa do governo espanhol em um comunicado.

Desde sábado, o Instituto de Vulcanologia das Ilhas Canárias registrou vários milhares de terremotos de baixa intensidade, até o nível 4 da escala Richter, na área do vulcão. A última erupção do Cumbre Vieja ocorreu em 1971. O arquipélago espanhol das Ilhas Canárias teve sua última erupção em 2011, desta vez debaixo d'água, na ilha de El Hierro.