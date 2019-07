Governo projeta obras do PPP da Corsan para 2020

publicidade

O secretário estadual do Meio Ambiente, Arthur Lemos, afirmou que o governo do Estado espera iniciar as obras da chamada “PPP da Corsan” no começo do ano que vem. Ele também confirmou para agosto de 2019 a formalização do contrato de licitação para oito cidades da região Metropolitana: Alvorada, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão. Canoas é o único município inicialmente previsto para integrar o projeto que ainda não confirmou a adesão.

“O modelo atual se mostrou ineficiente. O poder público se mostrou ineficiente para proporcionar saneamento básico para a população”, disse Lemos. Ele também ressaltou que logo após a assinatura serão realizados road shows para apresentar a Corsan a eventuais investidores, até mesmo de outros países.

O governo espera levar esgotamento sanitário a 87,3% das casas na região Metropolitana no prazo de 11 anos. A parceria público-privada, com prazo de 35 anos, deve afetar cerca de 1,2 milhão de pessoas. Esgotado o prazo, tudo que tiver sido executado e construído passa às mãos do poder público.

O presidente da Corsan, Roberto Barbuti, garantiu ainda no começo do mês que o plano vai trazer “sensível melhora à qualidade de vida e à saúde da população, especialmente a mais carente”. Barbuti também afirmou que o projeto vai diminuir os índices de poluição dos rios Gravataí e Sinos, além de gerar empregos e renda para a população dessas oito cidades. A expectativa é de que 32,5 mil empregos diretos ou indiretos sejam criados na região.

Já a justificativa para a parceria está no fato de que o Estado, sozinho, demora muito tempo para atender à demanda. “Não adianta Porto Alegre ter quase 80% de esgotamento tratado e a região Metropolitana ser defasada e poluir os mesmos mananciais”, acrescentou o secretário.