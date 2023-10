Homem cai de edifício no Centro Histórico

publicidade

Um homem caiu, na manhã desta quinta-feira, de um prédio em obras na Avenida dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre. De acordo com informações do 1ª Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, o homem, de 20 anos, que não teve a identidade revelada, estava tentando saltar de um prédio para outro. Ele se desequilibrou e caiu de uma altura de 9 metros. A ocorrência foi registrada por volta das 9h.

Os bombeiros e o Samu estiveram no local para realizar o resgate. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem foi encaminhado para o Hospital Militar de Porto Alegre consciente.