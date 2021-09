Hospital de Clínicas aguarda resultados para saber se há mais contaminados em novo surto de Covid

publicidade

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) identificou novo surto de Covid-19 em duas áreas nessa quarta-feira – unidade de internação, no sétimo andar, e na creche. Conforme a instituição, no setor de internação foram confirmados os casos de quatro funcionários e sete pacientes. “O HCPA continua monitorando permanentemente os casos surtos de Covid identificados em uma unidade de internação e na creche mantida pela instituição. Os novos resultados das testagens de ambas as áreas foram todos negativos. Ainda aguardam resultados dos exames duas pessoas da creche e três da unidade de internação”, informou a instituição nesta quinta-feira.

O Clínicas, que havia registrado o primeiro surto em uma área administrativa e tinha a situação sob controle desde 10 de agosto, também relatou que “uma das pacientes infectadas já estava internada com quadro grave por doença crônica e faleceu. Outros dois pacientes foram transferidos para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI), e apresentam quadro estável.” Os funcionários tiveram sintomas leves e permanecem afastados e monitorados pelo Serviço de Medicina Ocupacional (SMO).

A contaminação atingiu ainda quatro trabalhadoras da creche e duas funcionárias de outras áreas (mães de alunos da turma afetada), além de um aluno. Todos infectados têm sintomas leves e seguem acompanhados pela instituição. A turma foi fechada e nenhuma nova infecção foi identificada desde 28 de agosto.

Entre as medidas tomadas para frear o novo surto estão testagem e isolamento de pacientes e trabalhadores sintomáticos, rastreamento de pacientes assintomáticos na área, afastamento e testagem de funcionários sintomáticos, reforço das medidas de higiene de mãos e uso de equipamentos de proteção, além do fechamento da turma da creche e o monitoramento das crianças e dos pais assintomáticos. Todas as consultas e procedimentos agendados no hospital estão mantidos.

“A Delta tem mais transmissibilidade, porém não é tão agressiva com os contaminados. Acredito que pela vacinação em massa quem tem sido feita”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta. “Neste novo surto do Hospital de Clínicas, a paciente que faleceu tinha doença crônica. Os funcionários infectados estão com sintomas leves e permanecem em isolamento domiciliar. Tudo está sendo feito no Clínicas para bloquear este surto. Os protocolos sanitários estão sendo utilizados pela instituição”, acrescentou.

Por sua vez, o Hospital Nossa Senhora da Conceição confirmou na quarta-feira três novos casos da variante Delta entre os pacientes. O total agora é de cinco casos, mais 12 suspeitos que aguardam confirmação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Conforme o último boletim divulgado, a instituição hospitalar soma 170 casos de contaminação pelo surto de Covid, sendo 96 pacientes. O total de óbitos é de 27 pessoas. “Estamos com três áreas neste momento com o surto ativo no Conceição. Uma área estará livre na sexta-feira e a outra no sábado. Terminaremos a semana com apenas uma área contaminada”, explicou o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira. “As amostras que estão chegando com a confirmação da variante Delta são de muito tempo atrás. As pessoas que foram contaminadas pela variante já faleceram ou tiveram alta. Não estão mais transmitindo o vírus, pois já passaram pelo período do surto”, completou.

O Hospital Vila Nova também controlou o surto que teve. A Prefeitura de Porto Alegre confirmou a circulação da variante Delta do SARS-CoV-2 (coronavírus) e a transmissão comunitária na Capital, em 18 de agosto.