África supera o milhão de casos do novo coronavírus

O continente africano superou nesta quinta-feira o milhão de casos do novo coronavírus oficialmente declarados, dos quais mais da metade foram registrados na África do Sul, segundo contagem da AFP às 18h30 de Brasília.

A África do Sul é o país mais afetado pela pandemia, com 538.184 casos, incluindo os 8.307 anunciados nesta quinta-feira, e 9.604 mortes. O número de pessoas curadas é de 387.316. O Egito totaliza quase 95.000 casos e a Nigéria, quase 45.000.

A nível mundial, a África do Sul é o quinto país em números absolutos de contágios. Na última semana, a pandemia vem desacelerando na África, com -18% de casos registrados oficialmente, de acordo com contagem da AFP.

O continente africano segue sendo um dos menos afetados. Somente a Oceania registra menos casos. O número de casos diagnosticados, porém, não reflete a realidade. Muitos países africanos, com sistemas de saúde precários, têm capacidades de detecção limitadas.

Foram registrados quase 19 milhões de casos de Covid-19 no mundo, com mais de 710.000 óbitos.