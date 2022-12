Índia assume presidência do G20 e pede fim da guerra

publicidade

A Índia iniciou sua presidência do G20, nesta quinta-feira (1º), com um apelo do primeiro-ministro Narendra Modi pelo fim da guerra. A declaração é uma referência implícita à Rússia, sua aliada, por invadir a Ucrânia.

Modi fez o apelo em um artigo, no qual descreve as ambições da Índia para sua presidência do G20. O texto foi publicado pelo governo e pelo jornal britânico The Telegraph. "Hoje não precisamos lutar por nossa sobrevivência, nosso tempo não deveria ser o da guerra. Não deveria ser!", insistiu Modi.

O primeiro-ministro já havia apresentado uma mensagem similar ao presidente russo, Vladimir Putin, quando se reuniram durante a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai em setembro, na cidade uzbeque de Samarkand.

Até agora, a Índia não condenou a Rússia, de forma explícita, por invadir a Ucrânia, ignorando repetidamente os apelos dos Estados Unidos para que o faça. Nova Délhi e Moscou têm laços que remontam à Guerra Fria, e a Rússia continua sendo seu maior fornecedor de armas.

Putin visitou Nova Délhi no final do ano passado. Abraçou Modi e saudou o "grande poder" da Índia, ao mesmo tempo em que ambos fortaleceram os laços militares e no setor de energia.

Desde a invasão russa da Ucrânia, a Índia, um importante consumidor do petróleo russo, aumentou suas compras de petróleo bruto, vendido com desconto após o embargo ocidental.