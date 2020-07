Acidente com ônibus deixa 13 mortos no Vietnã

publicidade

Treze pessoas morreram neste domingo (26), em um acidente de ônibus no Vietnã, quando o motorista do veículo perdeu o controle em uma curva - informou a imprensa local. O acidente também deixou vários feridos, segundo as mesmas fontes.

Cerca de 40 passageiros, ex-alunos de um centro educacional que haviam organizado uma excursão para celebrar o 30º aniversário de sua graduação, estavam no veículo. O ônibus saiu da estrada e caiu no acostamento, na região central de Quang Binh.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os acidentes de trânsito são uma das causas mais importantes de morte entre a população entre 15 e 29 anos. Nos primeiros seis meses deste ano, mais de 3.200 pessoas morreram em acidentes deste tipo no país.