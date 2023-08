Acidente de ônibus que levava migrantes deixa 15 mortos no México

publicidade

Um ônibus que transportava majoritariamente migrantes venezuelanos colidiu com um trailer em uma rodovia no sul do México, deixando 15 mortos e 36 feridos, informou nesta terça-feira a Secretaria de Estado do estado central de Puebla.

O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira em uma estrada que une Puebla ao estado de Oaxaca(sul), informou a Secretaria. "Os passageiros feridos, homens e mulheres, foram levados para o Hospital Geral da cidade de Tehuacán e nove deles aos Centros de Saúde da entidade", acrescentou.

O governador de Oaxaca, Salomón Jara, confirmou o acidente, mas não mencionou o número de mortos e feridos. "Instruí os chefes dos departamentos competentes a colaborarem conforme necessário, além de prestarem apoio às pessoas feridas. Enviamos um abraço e nossas condolências às famílias dos falecidos", escreveu Jara. A rodovia onde ocorreu o acidente foi bloqueada devido aos trabalhos dos socorristas, informou o órgão nacional de estradas e pontes.

Viagem arriscada

Vários migrantes sem documentos recorrem às estradas do México com o objetivo de chegar à fronteira com os Estados Unidos para pedir refúgio ou tentar cruzar de maneira irregular. Muitos viajam clandestinamente, escondidos em caminhões de carga, em condições de confinamento e submetidos a maus-tratos nas mãos dos "coiotes", como são conhecidos os traficantes de pessoas.

No inícios de agosto, ao menos 18 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas depois que um ônibus com passageiros de países como Índia, República Dominicana e do continente africano caiu em um barranco no estado de Nayarit (noroeste).

Em fevereiro, uma colisão na mesma região de divisa entre Puebla e Oaxaca deixou 17 mortos e 15 feridos, entre eles, migrantes da Venezuela, Colômbia e América Central. O acidente mais sangrento com migrantes em rodovias foi registrado em dezembro de 2021, quando um caminhão que transportava mais de 160 pessoas bateu em uma ponte no estado de Chiapas (sul), deixando mais de 50 mortos, a maioria centro-americanos.