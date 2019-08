Acidente de trânsito deixa 19 mortos no Egito

publicidade

Ao menos 19 pessoas morreram e várias ficaram feridas em um acidente de trânsito no Cairo, onde um veículo em grande velocidade bateu em três carros e provocou uma grande explosão. O ministério do Interior informou que o veículo que provocou o acidente viajava na contramão.



Khaled Megahed, funcionário do ministério da Saúde, afirmou que pelo menos três feridos estão em condição crítica. No ano passado, 3 mil pessoas morreram em acidentes rodoviários ou ferroviários no Egito, de acordo com números oficiais.