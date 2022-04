Acidente em ônibus no Zimbábue deixa ao menos 35 mortos

publicidade

Pelo menos 35 pessoas morreram e outras 71 ficaram feridas no Zimbábue nesta sexta-feira, quando o ônibus em que estavam para participar de uma celebração religiosa caiu na parte sudeste do país, disse a polícia. "Ocorreu um acidente ontem à noite. Por enquanto, o saldo é de 35 mortos e 71 feridos", disse o vice-comissário Paul Nyathi à AFP.

De acordo com os primeiros elementos da investigação, "o ônibus estava sobrecarregado", acrescentou. Os ônibus no Zimbábue geralmente têm capacidade de 60 a 75 pessoas. "Como pessoas da igreja, eles deveriam dar o exemplo, mas viajavam à noite, o que desaconselhamos", disse ele. O veículo saiu da pista e caiu em um barranco. Transportava fiéis da Igreja Cristã de Sião, disse o porta-voz da polícia.

Joshua Sacco, advogado da região onde ocorreu o acidente - no sudeste do país - visitou o local da tragédia. Ele alegou que o ônibus rolou várias vezes e que o teto foi arrancado.

"Os passageiros foram lançados para fora do ônibus. Havia corpos e feridos no local", disse à AFP por telefone, acrescentando que havia crianças entre as vítimas. Os passageiros iam participar durante o fim de semana de uma celebração religiosa pela Páscoa cristã.