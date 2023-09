Acidente em Oktoberfest na Alemanha deixa oito feridos

publicidade

Um acidente em uma montanha russa deixou oito feridos no primeiro dia da Oktoberfest, a tradicional festa da cerveja de Munique, na Alemanha, informou neste domingo a polícia. Dois vagões se chocaram na noite de sábado, abertura do evento. Um dos carros bateu contra o que estava na frente, informou à AFP um porta-voz da polícia.

Os serviços de emergência atenderam oito pessoas no local com ferimentos leves e duas tiveram que ser transferidas para um hospital. O acidente ocorreu na "Höllenblitz" (Relâmpago no inferno), uma montanha-russa coberta. As causas do acidente devem ser esclarecidas por especialistas.

A capital da Baviera espera receber cerca de 6 milhões de visitantes durante a "Oktoberfest", que termina no dia 3 de outubro. Esta festa com cerveja e trajes tradicionais gera cerca de 1,2 bilhão de dólares (4,86 bilhões de reais) em lucros.

