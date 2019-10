Afeganistão anuncia morte de líder da Al-Qaeda

publicidade

O Afeganistão anunciou ter matado um dos líderes da Al-Qaeda em uma operação apoiada pelos Estados Unidos, cujo objetivo era ajudar a enfraquecer bases de terroristas no país. Por meio de um comunicado, o Diretório Nacional de Segurança declarou que Asim Omar foi morto no dia 23 de setembro, na província de Helmand, no sul do Afeganistão. Ele era o chefe da Al-Qaeda no sul da Ásia.



Segundo o anúncio, a operação foi conduzida em uma base do grupo militante Talibã. Contudo, os vínculos entre a Al-Qaeda e o Talibã não foram explicados. Omar teria assumido o posto por indicação do líder da Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri. Acredita-se que o chefe morto pelas autoridades tenha reforçado as atividades internacionais do grupo na Índia, Paquistão, Bangladesh e Mianmar.