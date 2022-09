Agência Europeia de Medicamentos aprova vacina contra variantes da ômicron

publicidade

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) aprovou nesta segunda-feira uma vacina Pfizer/BioNTech visando especificamente as subvariantes BA.4 e BA.5, da ômicron.

"O Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP, na sigla em inglês) da EMA recomendou a autorização de uma vacina bivalente adaptada visando as subvariantes BA.4 e BA.5 da ômicron, além da cepa original do Sars-CoV-2", disse a EMA em uma declaração.

Esta vacina é uma versão nova e "mais eficaz", de acordo com a EMA, da vacina Comirnaty, da Pfizer/BioNTech. O imunizante foi utilizado no Brasil desde outubro de 2021, por exemplo. Destina-se a pessoas com pelo menos 12 anos de idade que tenham recebido pelo menos uma vacina contra a Covid-19, disse a agência europeia.

Vale ressaltar que as duas subvariantes da ômicron são as que estão atualmente em circulação, por exemplo, no território americano. Em julho deste ano, o país registrou o dobro das internações do começo de maio graças à ascensão das sublinhagens, detectadas pela primeira vez em abril.

A recomendação do CHMP será encaminhada à Comissão Europeia, que tomará a decisão final. A EMA alertou no início deste mês que novas variantes do coronavírus podem aparecer neste inverno (boreal, verão Brasil), embora tenha dito que as vacinas protegerão a população contra formas graves da doença.

Veja Também