Alemanha faz operação contra movimento de conspiração da extrema-direita

publicidade

As autoridades da Alemanha anunciaram nesta quinta-feira (23) uma operação de busca em 20 residências que pertencem a supostos conspiradores da extrema-direita. Eles são suspeitos de tentar "desestabilizar" as comunicações administrativas do Estado.

Os acusados são suspeitos de integrar o movimento "Cidadãos do Reich", que reúne a diversos grupos de teóricos da conspiração e de extrema-direita que não reconhecem a legitimidade das instituições alemãs. As forças de segurança confiscaram computadores e smartphones.

A operação Ministério Público de Munique acontece em oito regiões e integra uma investigação iniciada em 2021, quando a polícia identificou vários canais na plataforma Telegram que divulgavam "hipóteses e teorias da conspiração típicas entre os 'Cidadãos do Reich'".

O principal objetivo era "desestabilizar a República Federal da Alemanha, assim como as suas instituições públicas e impedir, ou pelo menos prejudicar, o seu bom funcionamento".

Os "Cidadãos do Reich" ("Reichsbürger"), movimento que existe desde os anos 1980, aumentou sua presença com as restrições adotadas durante a pandemia de covid-19.