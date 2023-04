Apoiadores e opositores de Trump se mobilizam antes de audiência nos Estados Unidos

publicidade

Apoiadores e opositores do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se mobilizam nesta terça-feira, em frente à Corte de Manhattan, em Nova York, no aguardo da chegada do político e da realização da audiência em que ele tentará explicar o suposto pagamento para comprar o silêncio da atriz Stormy Daniels. Este é o primeiro indiciamento criminal contra o ex-chefe de Estado norte-americano.

O republicano, de 76 anos, chegou na segunda-feira a Nova York a bordo de seu avião particular. Ele deixou sua mansão em Mar-a-Lago, na Flórida, onde repetiu que é vítima de uma "caças às bruxas" em plena campanha para tentar retornar à Casa Branca nas eleições de 2024, nas quais este indiciamento aparece com consequências imprevisíveis.

Alvo de duas tentativas de impeachment do Congresso americano quando era presidente (2017-2021), Trump foi convocado para comparecer ao Tribunal Superior de Manhattan às 14h15min (15h15min de Brasília), onde, como qualquer cidadão indiciado, será fotografado e deixará as impressões digitais registradas.

O juiz Juan Merchán — que também foi o instrutor de outro caso contra a Organização Trump, por fraude fiscal, no fim do ano passado — lerá as acusações do processo, que permanecem confidenciais. O juiz deve permitir que a imprensa fotografe Trump por poucos minutos no tribunal, antes do início da audiência.

