AstraZeneca fecha acordo para fabricar vacina contra Covid-19 para Europa

A gigante farmacêutica AstraZeneca fechou um acordo neste sábado com a Aliança Europeia de Vacinas Inclusivas para fornecer até 400 milhões de doses de uma vacina experimental contra Covid-19, enquanto os esforços para aumentar a capacidade de fabricação continuam em ritmo acelerado.

A aliança, criada por Alemanha, França, Itália e Holanda para acelerar a produção de uma vacina, deve receber a vacina que está sendo testada pela Universidade de Oxford até o fim de 2020. O acordo com a AstraZeneca também busca disponibilizar a vacina para outros países europeus que desejem participar. A previsão é de que o custo seja compensado por financiamento dos governos.

"Este acordo garantirá que centenas de milhões de europeus tenham acesso à vacina da Universidade de Oxford após a aprovação", disse o CEO da AstraZeneca, Pascal Soriot. "Com a nossa cadeia de suprimentos europeia prestes a iniciar a produção em breve, esperamos disponibilizar a vacina ampla e rapidamente".

O acordo é o mais recente de uma série para fabricar a vacina - mesmo que não haja certeza de que ela funcione. Mas é tão grande a necessidade que a expansão da produção continua apesar do risco.

A empresa anglo-sueca recentemente concluiu acordos semelhantes com Reino Unido, Estados Unidos, a Coalizão de Inovações em Preparação para Epidemias e Gavi, a Aliança da Vacina para 700 milhões de doses. Também foi acordada uma licença com o Serum Institute of Índia para mais 1 bilhão de doses.

A vacina foi desenvolvida pelo Jenner Institute da Universidade de Oxford, trabalhando com o Oxford Vaccine Group.

Os testes da vacina experimental contra a covid-19 começaram em voluntários saudáveis no Reino Unido em abril, com mais de 1 mil pessoas de 18 a 55 anos. Outra rodada com 10 mil voluntários começou no mês passado.

Outras empresas, incluindo Moderna e Sanofi, estão correndo para desenvolver e produzir uma vacina contra o novo coronavírus, um passo que especialistas dizem que ela será crucial para permitir que os países aliviem seus bloqueios e restrições à vida pública.