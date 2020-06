Ataque a facadas deixa mortos e feridos em parque na Inglaterra

publicidade

Pelo menos três pessoas morreram e outras duas estão em estado grave depois que um homem atacou, a facadas, diversos frequentadores de um parque na cidade de Reading, no sul da Inglaterra. O incidente aconteceu no início da noite deste sábado.

Segundo o jornal Telegraph, horas antes do ataque, um protesto contra o racismo havia acontecido no mesmo local, chamado Forbury Gardens, mas a polícia descartou qualquer ligação. Organizadores do movimento "Black Lives Matter" disseram que a maioria dos manifestantes já tinha ido embora do parque quando tudo aconteceu.

Um suspeito foi preso. Segundo a polícia, o homem tem nacionalidade líbia e o ataque está sendo investigado inicialmente como um ato terrorista.

De acordo com testemunhas, o homem estava sozinho e atacou grupos de pessoas que estavam sentadas na grama, com facadas na região do pescoço e no tórax.