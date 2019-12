Ataque a tiros em igreja no Texas deixa ao menos dois mortos e um ferido

publicidade

Ao menos duas pessoas morreram e uma ficou ferida após um ataque a tiros a uma igreja perto de Fort North, no Texas, neste domingo, de acordo com informações preliminares de autoridades locais. Não há informações a respeito da motivação do ataque e nem sobre a identificação do responsável.

A porta-voz do MedStar Mobile Healtcare, Macara Trusty, afirmou à Associated Press que uma das vítimas morreu no local, e que outra chegou a ser resgatada, mas faleceu a caminho do hospital.