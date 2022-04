Ataque em metrô de Nova Iorque deixa 16 pessoas feridas, confirmam bombeiros

publicidade

A porta-voz do Corpo de Bombeiros de Nova Iorque, Amanda Farinacci, concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira sobre o ataque ao metrô da cidade e confirmou que 16 pessoas ficaram feridas na ação. Segundo o departamento, oito vítimas foram baleadas.

De acordo com a MTA, que representa a administração do metrô da cidade, alguns passageiros estavam em Manhattan enquanto trem fazia paradas rápidas. A composição havia parado na 59ª rua pouco antes de chegar na 36ª rua, onde os tiros ocorreram.

Uma testemunha do ataque no metrô de Nova Iorque, ocorrido na manhã desta terça-feira, relatou à rede de notícias norte-americana CNN que os tiros disparados dentro do trem pareciam como fogos de artifício. Segundo o homem, foi uma cena de caos porque houve correria e muito sangue no chão.

O ataque ocorreu na estação do Brooklyn e teria envolvido dispositivos explosivos. Logo depois do ataque e das chamadas de emergência, a polícia de Nova Iorque relatou que não havia nenhum explosivo ativo. Pouco se sabe sobre o autor do ataque. As autoridades ainda seguem à procura da pessoa, que estaria com vestes na cor laranja e vestindo uma máscara de gás.