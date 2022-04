Ataque russo destrói instalações em zona industrial de Odessa, na Ucrânia

publicidade

Uma série de explosões foi ouvida na manhã deste domingo em Odessa, cidade costeira no sudoeste da Ucrânia, indicaram várias fontes e um jornalista da AFP confirmou.

As explosões foram sentidas por volta das 6h (horário local) e provocaram pelo menos três colunas de fumaça preta com chamas visíveis, aparentemente numa zona industrial deste porto estratégico no mar Negro.

Foi um ataque com foguete que não deixou vítimas, disse um oficial do comando regional do Sul, Vladislav Nazarov, em comunicado. "A região de Odessa é um dos alvos prioritários do inimigo. O inimigo continua sua pérfida prática de atacar infraestruturas sensíveis", disse Nazarov, reiterando a proibição de informar a localização ou os danos causados ​​pelos ataques.

Anton Herashchenko, conselheiro do ministro ucraniano de Assuntos Internos, escreveu no Telegram: "Odessa foi atacada do ar. Incêndios são observados em certas áreas. Alguns dos mísseis foram derrubados pela defesa aérea".

Esta cidade histórica é considerada estratégica pelo seu grande porto que permite o acesso ao mar Negro e ao resto da Ucrânia. Toda a costa leste, desde a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, até as regiões separatistas pró-Rússia de Donetsk e Lugansk, é ocupada por forças russas, com exceção de algumas partes de Mariupol, onde enfrentam resistência dos ucranianos.

