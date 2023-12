Atirador mata 3 e é morto em Universidade de Las Vegas

publicidade

Uma pessoa abriu fogo nesta quarta-feira na Universidade de Nevada, no câmpus de Las Vegas, matando três pessoas e ferindo uma gravemente, segundo a emissora NBC, antes de ser morta por policiais. O chefe do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, disse que o atirador agiu sozinho.

Falando aos meios de comunicação locais, os estudantes descreveram uma tarde tranquila que rapidamente se tornou caótica, com vários tiros e uma resposta rápida da polícia ao câmpus. Os alunos foram bem treinados para se abrigarem, e muitos ainda estavam nas salas de aula e em outras áreas do câmpus mais de uma hora após os relatos iniciais de um atirador no local.

A Universidade de Nevada tem mais de 30 mil alunos de graduação e pós-graduação em seu câmpus de 1,3 quilômetros quadrados, a menos de 3 quilômetros da Las Vegas Strip, região dos famosos cassinos.

O ataque ocorreu em uma cidade ainda marcada por um dos piores assassinatos em massa da história dos EUA. Em 1.º de outubro de 2017, no cassino Mandalay Bay, 60 pessoas foram mortas e outras centenas ficaram feridas por um atirador. O câmpus da Universidade de Nevada fica a pouco mais de cinco quilômetros desse local.