Atirador mata várias pessoas em supermercado dos Estados Unidos

Um atirador matou várias pessoas na terça-feira à noite em um supermercado Walmart no estado de Virginia, leste dos Estados Unidos, informou a polícia da cidade de Chesapeake. O criminoso também morreu, segundo as autoridades.

"Nós encontramos vários mortos e feridos", afirmou o chefe do Departamento de Polícia de Chesapeake, Leo Kosinski. "Acreditamos que era um único atirador e que o único atirador está morto", acrescentou Kosinski, que elogiou a resposta rápida dos policiais, que entraram "imediatamente" no mercado.

A cidade de Chesapeake afirmou em sua conta oficial no Twitter que a polícia confirmou um "incidente com um atirador, com mortes, no Walmart de Sam's Circle". O número exato de vítimas fatais ainda não foi determinado. O canal WUSA, afiliado da CBS, afirmou que a polícia acredita que menos de 10 pessoas morreram no ataque.

A senadora do estado da Virgínia Louise Lucas declarou que está "com o coração partido porque o mais recente tiroteio em massa dos Estados Unidos aconteceu em um Walmart em meu distrito em Chesapeake, Virgínia, esta noite". "Não vou descansar até que encontremos soluções para acabar com esta epidemia de violência com armas em nosso país, que já tirou tantas vidas", escreveu no Twitter.

