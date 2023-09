Australiano é multado por surfar com píton

publicidade

Como se a presença de tubarões não fosse motivo de preocupação suficiente nas águas australianas, um homem foi apanhado surfando com uma píton enrolada no pescoço e acabou multado pela ousadia.

O intrépido surfista causou alvoroço na cidade de Gold Coast, na costa leste da Austrália, após serem publicadas imagens dele surfando nas ondas com seu réptil de estimação.

As autoridades do estado de Queensland, onde fica a cidade ao sul de Brisbane, determinaram que o surfista deve pagar multa de 2.322 dólares australianos (cerca de US$ 1.500, ou R$ 7.300 na cotação atual).

Em um comunicado publicado nesta segunda-feira, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Ciências afirma que o homem tinha permissão para possuir a cobra como animal de estimação, mas não para tirá-la de casa e, muito menos, para surfar com ela.

"Levar um animal para um espaço público, ou expô-lo, requer outra licença", diz o boletim.

"As cobras são, obviamente, animais de sangue frio e, embora saibam nadar, os répteis geralmente evitam a água", explica o texto.

"A píton acharia a água extremamente fria. As únicas cobras que deveriam estar no oceano são as cobras marinhas", acrescentou.

O animal em questão era uma píton-tapete, uma espécie não venenosa nativa da Austrália. Pode medir até três metros de comprimento e costuma se enrolar em sua presa para sufocá-la.