Autoridades não sabem o que é a misteriosa bola de metal que apareceu em praia do Japão

Uma esfera metálica foi parar numa praia na cidade de Hamamatsu, no Japão, na semana passada, e até agora ninguém sabe dizer do que se trata. A polícia e até um esquadrão antibombas foram enviados ao local para investigar a peça, que continua sem ter explicação.

O que se sabe de fato, até o momento, é que o objeto é oco e que pode ser uma espécie de boia. Só que, enquanto não se sabe do que se trata, a BBC conta que a bola de ferro vem ganhando apelidos curiosos, como “ovo do Godzilla”, “do espaço sideral” etc.

A esfera de ferro tem 1,5 m de diâmetro. Um morador local avisou as autoridades que o objeto estava na praia de Enshuhama. Imediatamente, especialistas foram enviados para analisar o material. A peça causou alvoroço na cidade litorânea, e a área em volta do objeto precisou ser isolada pela polícia.

