Avião da Arábia Saudita com ajuda humanitária pousa na Síria

Um avião da Arábia Saudita com ajuda para as vítimas do terremoto pousou nesta terça-feira (14) em Aleppo, norte da Síria, anunciou o ministério dos Transportes do governo de Damasco. "É o primeiro avião da Arábia Saudita a pousar na Síria em mais de 10 anos", afirmou à AFP um funcionário do ministério.

O avião transporta 35 toneladas de mantimentos para as vítimas do terremoto, informou a agência oficial síria SANA. Desde o terremoto de 7,8 graus de magnitude que atingiu na semana passada a Turquia e a Síria, com um balanço de mais de 35 mil mortos, vários aviões pousaram no território sírio, rompendo o isolamento político que afeta o país. Aleppo, segunda maior cidade síria, foi devastada.

O pouso anterior de um avião saudita na Síria havia acontecido em fevereiro de 2012, de acordo com a SANA. A Síria foi expulsa da Liga Árabe no fim de 2011, após a repressão das manifestações que resultaram em uma guerra civil com interferência estrangeira.

A Arábia Saudita rompeu as relações com o presidente sírio, Bashar al Assad, em 2012 e expressou apoio aos rebeldes desde o início da guerra, que em poucos meses entrará no 12º ano. A Arábia Saudita prometeu ajuda ao governo sírio, em particular às zonas controladas pelos rebeldes no noroeste, muito afetadas pelo terremoto que deixou mais de 3.600 mortos no país.

A região de Aleppo foi muito atingida pelo terremoto e mais de 200 mil pessoas ficaram desabrigadas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A guerra na Síria provocou mais de meio milhão de mortes e o deslocamento de mais da metade da população.

