Balanço de mortos em desabamento de edifício no Egito sobe para 25

Ao menos 25 pessoas morreram no desabamento de um edifício em um bairro popular do Cairo, capital do Egito, informou neste domingo o jornal estatal Al Ahram, enquanto prosseguem as operações de resgate. As forças de proteção civil retiraram mais corpos dos escombros e o balanço da tragédia subiu para 25 vítimas fatais e 75 feridos. O balanço de sábado mencionava 18 mortos.

A polícia isolou a área, mantendo os curiosos e pessoas aparentemente procurando por parentes no prédio afastados. Trabalhadores foram vistos usando escavadeiras para remover entulhos. Não ficou claro o que causou o colapso do edifício. Um comitê de engenharia foi formado para examinar a integridade estrutural dos edifícios vizinhos.

O colapso de prédios não é incomum no Egito, onde a construção de má qualidade é comum em favelas, bairros pobres da cidade e áreas rurais. Com os imóveis em alta em cidades grandes como Cairo e a cidade mediterrânea de Alexandria, os incorporadores que buscam lucros maiores frequentemente violam as licenças de construção. Pisos extras geralmente são adicionados sem as devidas autorizações governamentais.