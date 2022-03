Barack Obama testa positivo para Covid-19

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama anunciou nesse domingo ter testado positivo para a Covid-19. Em conta que mantém no Twitter, o norte-americano escreveu que está com a "garganta arranhando há alguns dias", mas que, de toda forma, está se sentindo bem.

Obama também afirmou que é "muito grato" por ter se imunizado contra a doença e reforçou a importâncias das pessoas realizarem a vacina. De acordo com ele, sua esposa, Michelle Obama, testou negativo para a Covid.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.