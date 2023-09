Belarus afirma que helicóptero polonês violou seu espaço aéreo

publicidade

Belarus, aliado da Rússia, afirmou, nesta quinta-feira (28), que um helicóptero da Polônia invadiu seu espaço aéreo duas vezes, em mais um incidente entre estes dois países com posições contrárias sobre o conflito na Ucrânia.

"Por volta das 15h20min (locais, 9h20min no horário de Brasília), a aeronave cruzou a fronteira de Belarus", entrando 1,5 km no interior do país, e "às 16h22 o helicóptero voltou a invadir a fronteira do Estado, com uma incursão de 300 metros", denunciou o Ministério de Defesa bielorrusso no Telegram.

No início de setembro, um incidente parecido ocorreu na fronteira bielorrussa, quando um helicóptero militar polonês Mi-24 fez uma breve incursão, segundo Minsk.

As tensões entre Belarus, aliado de Moscou, e a Polônia, membro da Otan, aumentaram desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

As autoridades dos dois países trocam acusações frequentes de provocações militares.

A Polônia critica a presença de paramilitares do grupo russo Wagner em Belarus e acusa Minsk de incentivar migrantes a cruzarem a fronteira clandestinamente para desestabilizar os países vizinhos.