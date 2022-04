Biden acusa Putin de cometer "genocídio" na Ucrânia

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou nesta terça-feira (12) seu contraparte russo, Vladimir Putin, de cometer um "genocídio" na Ucrânia, na primeira vez que usou esta palavra para falar sobre a situação do país invadido por Moscou.

"Seu orçamento familiar, sua capacidade de encher o depósito, nada disso deveria depender de se um ditador declara a guerra e comete um genocídio na outra ponta do mundo", disse em Iowa Biden, que pouco depois confirmou que se referia à invasão da Ucrânia ordenada por Putin: "Sim, chamei de genocídio (...) As provas se acumulam".

Na Ucrânia, a situação segue grave. Em Mariupol, cidade portuária controlada pelos russos, há suspeita de ataque químico. A ministra das Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disse nesta segunda-feira (11) que os britânicos estão tentando verificar as informações de que a Rússia teria usado armamento químico na cidade portuária de Mariupol, no sudeste da Ucrânia.

A Rússia negou ter cometido qualquer crime de guerra durante sua ofensiva contra a Ucrânia. Serviços de inteligência ocidentais e analistas apontaram para a possibilidade de Moscou recorrer a armas não convencionais diante do pequeno avanço de sua ofensiva e da impaciência do presidente Vladimir Putin ante a resistência ucraniana.

Zelensky propõe troca

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, propôs nesta quarta-feira trocar o magnata próximo do Kremlin Viktor Medvedchuk, detido em Kiev após fugir da prisão domiciliar, por ucranianos capturados na Rússia.

"Proponho trocar esse seu cara pelos nossos meninos e meninas que se encontram detidos na Rússia", sugeriu Zelensky em um vídeo publicado no aplicativo Telegram.

Autoridades ucranianas anunciaram hoje a captura do empresário ucraniano, muito próximo do presidente russo, Vladimir Putin, e que havia desaparecido dias após a invasão das tropas de Moscou, em 24 de fevereiro.

Preso desde o ano passado sob a acusação de traição, Medvedchuk é uma das pessoas mais ricas do país e sua figura é bastante polêmica, devido a seus laços estreitos com Putin, padrinho de sua filha mais nova.