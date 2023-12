Biden conversa com Netanyahu sobre "necessidade absoluta de proteger civis" em Gaza

publicidade

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que é essencial proteger os civis nos intensos combates urbanos nas maiores cidades de Gaza e nos arredores, informou a Casa Branca.

"O presidente enfatizou a necessidade absoluta de proteger os civis e de separar a população civil do Hamas, inclusive por meio de corredores que permitam que as pessoas se desloquem de forma segura em áreas de combate delimitadas", disse a Casa Branca em comunicado.

Em sua primeira conversa telefônica com Netanyahu desde 26 de novembro, Biden insistiu que "deve ser autorizada muito mais ajuda", acrescentou a Casa Branca. Os Estados Unidos têm apoiado firmemente Israel desde o sangrento ataque do Hamas em 7 de outubro, no qual 1.200 pessoas morreram, segundo autoridades israelenses.

No entanto, o governo Biden está cada vez mais preocupado com as consequências para os civis da resposta israelense na Faixa de Gaza, que está sendo bombardeada e sitiada há várias semanas. O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, afirmou que a ofensiva israelense deixou até agora 17.000 mortos, a grande maioria mulheres, crianças e adolescentes.

De acordo com a Casa Branca, o presidente americano também enfatizou a Israel, que já opera no sul da Faixa de Gaza, que o número de vítimas e deslocamentos não deveria ser tão alto quanto na operação inicial no norte do território palestino.

Nesta quinta-feira, o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, também pediu a Israel que faça mais para permitir a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza e proteger os civis. Biden também pediu ao Hamas que permita o acesso do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) aos reféns em poder do movimento islamista palestino.

Segundo a Casa Branca, Biden também conversou paralelamente com o rei Abdullah II da Jordânia, enquanto continuam os esforços para restaurar uma pausa no conflito após a breve trégua interrompida na semana passada.

Os dois líderes concordaram em trabalhar por uma "paz duradoura no Oriente Médio, que incluiria a criação de um Estado palestino", disse a Casa Branca.

