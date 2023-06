Bombardeio contra barco que transportava vítimas das inundações deixa três mortos na Ucrânia

publicidade

Três pessoas morreram, e dez ficaram feridas, neste domingo (11), em um ataque contra um barco que transportava pessoas retiradas de áreas inundadas no sul da Ucrânia, anunciou o governador local.

"Treze pessoas foram vítimas do bombardeio de um barco que retirava pessoas da margem esquerda [do rio Dnieper]. Três morreram, e outras dez ficaram feridas, incluindo dois agentes das forças da ordem", disse no Telegram o governador da região de Kherson, Oleksandre Prokudin.

A região de Kherson ficou inundada depois da destruição da represa de Kakhovka, na última terça-feira. Estima-se que cerca de 40 vilarejos tenham sido prejudicados pela elevação do nível da água do rio Dnipro. Segundo o ministro de Energia ucraniano, German Galushchenko, mais de 20 mil lares ficaram sem eletricidade nesta semana.