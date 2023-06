Brasil expressa condolências sobre acidente de trem na Índia; número de óbitos sobe para 288

publicidade

O governo brasileiro, por meio do Itamaraty, expressou as condolências e solidariedade aos familiares das vítimas de um acidente que envolveu três trens na Índia. Até a manhã deste sábado (3), as autoridades indianas já haviam contabilizado 288 óbitos e mais de 850 feridos foram encaminhados a hospitais.

"O governo brasileiro recebeu, com pesar, a notícia do acidente ferroviário ocorrido ontem no estado de Odisha, na Índia, que resultou em cerca de 300 mortes e deixou grande número de feridos. O Brasil expressa suas condolências e solidariedade aos familiares das vítimas, ao povo e ao governo da Índia", diz nota do Ministério das Relações Exteriores.

Neste sábado (3), o primeiro-ministro do país, Narendra Modi, visitou o distrito de Balasore, em Odisha, onde aconteceu a tragédia, acompanhado dos ministros das Ferrovias, Ashwini Vaishnaw, e da União, Dharmendra Pradhan.

Imagens do local mostraram compartimentos de trem destruídos e abertos com buracos manchados de sangue. Alguns vagões viraram completamente na colisão. O secretário-chefe do estado de Odisha, Pradeep Jena, confirmou ainda que "mais de 850 feridos foram levados a hospitais" depois do acidente, que aconteceu a quase 200 km da capital do estado, Bhubaneswar.

A Índia tem uma das maiores redes ferroviárias do planeta. O país já registrou várias tragédias do tipo no passado, mas a catástrofe de sexta-feira é considerada a mais letal desde a década de 1990.

O desastre foi provocado pelo descarrilamento de um trem expresso que seguia de Bengalore para Calcutá (nordeste do país), que invadiu a via adjacente na direção sul. Minutos depois, o Coromandel Express, que seguia de Calcutá para Chennai, caiu nos escombros. Alguns de seus vagões também colidiram com um trem de carga que estava estacionado nas imediações.

"Quero esquecer"

Um sobrevivente disse a repórteres locais que estava dormindo quando o acidente aconteceu e que acordou preso entre uma dezena de passageiros. Ele conseguiu sair do trem rastejando, com ferimentos no pescoço e no braço.

Uma emissora de TV exibiu imagens de um vagão tombado e de pessoas que tentavam resgatar as vítimas. "As pessoas estavam gritando, pedindo ajuda", disse Arjun Das, outro sobrevivente. "Havia feridos para todos os lados, dentro dos vagões, sobre a ferrovia. Quero esquecer as cenas", acrescentou.

Anubhav Das, um investigador de 27 anos, também disse à AFP o que observou após o acidente. "Vi cenas repletas de sangue, corpos mutilados e um homem com um braço amputado sendo ajudado de maneira desesperada por seu filho ferido", relatou. "Perdi a conta dos cadáveres antes de deixar o local. Agora me sinto quase culpado", disse.